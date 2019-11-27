Vezneler hafta sonu hizmet verecek

Vatandaşlar ödemelerini 2 Aralık Pazartesi saat 16.00’ya kadar yapabilecek. Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi için Konak Belediyesi veznelerinden, Vakıflar Bankası şubelerinden veya PTT aracılığıyla 218227 numaralı posta çeki hesabı üzerinden ödeme yapılabiliyor. Öte yandan www.konak.bel.tr resmi web sitesinden e-belediye linkini tıklayarak ve Konak Belediyesi’nin mobil uygulamasını kullanarak da ödeme yapmak mümkün.