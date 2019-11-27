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    HaberlerEge HaberleriVezneler hafta sonu hizmet verecek
    27.11.2019 - 02:16 |

    Vezneler hafta sonu hizmet verecek

    Konak Belediyesi vezneleri “Emlak, Çevre Temizlik Vergisi” ödemeleri için hafta sonu açık olacak. 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü, Konak’ta bulunan Mali Hizmetler binası ile Gültepe Semt Merkezi içindeki veznelerini 09.00-16.00 saatleri arasında açık tutacak.

    Vezneler hafta sonu hizmet verecek

    Vatandaşlar ödemelerini 2 Aralık Pazartesi saat 16.00’ya kadar yapabilecek. Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi için Konak Belediyesi veznelerinden, Vakıflar Bankası şubelerinden veya PTT aracılığıyla 218227 numaralı posta çeki hesabı üzerinden ödeme yapılabiliyor. Öte yandan www.konak.bel.tr resmi web sitesinden e-belediye linkini tıklayarak ve Konak Belediyesi’nin mobil uygulamasını kullanarak da ödeme yapmak mümkün.

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