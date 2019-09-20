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    HaberlerEgeVitamin eksikliğine dikkat!
    20.09.2019 - 01:58 |

    Vitamin eksikliğine dikkat!

    Vitamin eksikliğine dikkat!

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. Takeş, “A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, kayısıda bulunur. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakta karşı korur. D vitamini de yaşa bağlı hastalıklara karşı önemli bir koruyucudur” dedi.

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