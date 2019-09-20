20.09.2019 - 01:58 |
Vitamin eksikliğine dikkat!
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. Takeş, “A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, kayısıda bulunur. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakta karşı korur. D vitamini de yaşa bağlı hastalıklara karşı önemli bir koruyucudur” dedi.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.