Vize kolaylığı sözü

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Papoulia, Çeşme’de yazlık ev satın almış olan tapu sahiplerine vizede kolaylık sağlanacağını söyledi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü’yü ziyaret etti. Başkan Oran’ın Çeşme’de 75 bin civarında yazlık ev olduğunu ve yazlık ev sahiplerinin yüzde 65’inin İzmirli olduğunu dile getirmesi üzerine Başkonsolos Papoulia, Çeşme’de yazlık ev satın almış olan tapu sahiplerine vize kolaylığı gösterileceğini söyledi. Başkan Oran da, Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek amacıyla Ege kültürü temalı Çeşme Uluslararası Müzik Festivali yapacaklarını kaydetti, “Bu festivalde Yunanlı ses sanatçılarımızı, aşçılarımızı ve dostlarımızı ağırlayacağız. Ege, kültürünü kapsayacak mutfak, mitoloji, arkeoloji, tarih ve müzik dolu bir festival olacak” dedi.

İnanç turizmi

Başkonsolos Papoulia’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esnaf Odası Başkanı Köfüncü de, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da artacağını kaydetti. İnanç turizmini öne çıkarak projelerin olduğunu belirten Köfüncü, “Çarşımızdaki Başkonsolos Papoulia’nın. Kendisi, görevde çok yeni olduğunu, yaz sezonunun geçmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Çeşme’deki eski şapellerin de koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum. İki ülkenin kültürel değerlerine ne kadar önem verdiğimizi ortaya koymak istiyoruz” diye konuştu.