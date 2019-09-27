Voleyboldqa Balkan rüzgarı başlıyor

İzmir tarihinde ilk defa, 27-28-29 Eylül tarihleri arasında Balkan Plaj Voleybol’u Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Üç günlük dev organizasyonda altı ülkeden toplam 28 takım mücadele edecek. Maçlar, Bostanlı’daki plaj voleybolu sahasındaki iki ayrı kortta oynanacak.



Karşılaşmalar tüm gün sürecek



Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’ın yer alacağı şampiyonada toplam 28 takım mücadele edecek.



Şampiyonada ülkelerinin milli takımlarında görev yapan 56 milli voleybolcu yer alacak. Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası’ndaki iki ayrı korttaki maçlar ilk iki gün 11.00’de, 29 Eylül’de ise 10.00’da başlayıp tüm gün devam edecek. Şampiyonayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Voleybol İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Bahadır Eroğlu ile sporcular, Bostanlı’daki Yasemin Cafe’de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıya, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarında olduğu 40’a yakın gazeteci katıldı.









‘Başkan Soyer büyük örnek’



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire’si Başkanı Hakan Orhunbilge ise İzmir’in spor kenti olmasındaki en büyük avantajının, sporu yaşam biçimi olarak gören İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in olduğuna dikkat çekti. “Her gün işe bisikletle gelip giden, 9 Eylül Yarı Maratonu’nda koşan, Kabotaj Bayramı’nda yüzen, Körfez Festivali’nde yelken yapan bir başkanla çalışmak, bizlere büyük enerji verirken, herkes için müthiş bir örnek oluşturuyor. Sporda marka bir kent olacağız” dedi.