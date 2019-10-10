Volkswagen köprüsü

Bu yıl 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı, Köln’de açıldı. Türkiye katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası tarafından yapıldığı fuarda; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy ile Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve firma temsilcileri de yer aldı.

Akhisar heyeti, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker’i ziyaret etti. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, ekonomik büyüklüğüyle Türkiye’de 30 ili geride bırakan Akhisar’ın, Volkswagen’le birlikte birçok yerli-yabancı tedarikçiye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Köln Belediye Başkanı Reker, Volkswagen’in Manisa yatırımını “Hem sizin için hem bizim için faydalı” diye değerlendirdi.