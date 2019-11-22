‘Wimbledon Şampiyonu’ bir Türk görelim

Çok uzun zamandır ısrarla söylediğim bir konuyu bugün ete-kemiğe büründürmek istiyorum. Nedir bu konu? Teniste başarı formülünün altyapıların oluşturulması ve gençlerin desteklenmesinden geçmesi konusu. Küçük Kulüp’ün çok kıymetli antrenörü Serkan Kurt’tan bahsedeceğim biraz...

Top toplayıcı olarak başladı

1990’lı yılların başında ‘Ege Tenis Eğitim Vakfı’ tarafından henüz bir ilkokul öğrencisiyken başlıyor Serkan’ın tenis macerası... Boyu uzun, fiziği spor için uygun. Okulunda bir seçme yapılıyor, ardından 3 aylık bir kursun ardından kendisiyle birlikte toplam 40 kişilik bir grubun içinde ‘Kültürpark Tenis Kulübü’ne getiriliyor. Önceleri harçlığını ‘ballboy’ olarak tenis maçlarında kaçan topları toplayarak harçlığını çıkarmaya başlıyor. Sonrasında çizgi hakemliği, varlıklı ailelerin desteği vs. derken iş gittikçe profesyonelleşmeye geliyor.

Hocasını mağlup etti

O günden bugüne “Kort’un Kurt’u” elinden raketi hiç bırakmıyor. İlk başta sadece bir eğlence gibi başlayan tenis, hayatını kazandığı bir işe dönüşüyor. Tenis ile ilişkisi bulunmayan ailesi de onun bu yükselişine destek veriyor elbette. Peki sonra ne mi oluyor? Kendisini henüz bir ilkokul öğrencisiyken keşfeden hocası Sebahattin Sönmez’i mağlup ediyor ve Ege Üniversitesi’nde akademik olarak da eğitimini aldıktan sonra tenis antrenörü oluyor milli raketimiz. Serkan Kurt’un bu başarısı elbette takdire şayan ve birçok genç için ilham alınacak kadar da özel...Fakat bugün sokaklarımızda henüz keşfedemediğimiz, belki de hiç keşfedemeyeceğimiz nice Serkan var. Hep diyorum ya altyapı konusunda devlet desteği şart diye.

Önce yetenek demeliyiz

İş yine dönüp dolaşıp oraya geliyor. Eğer biz teniste zengin sporu algısını yıkmayı başarır, “Zenginlerin de oynadığı bir spor” noktasına getirirsek, tenis için önce para değil yetenek diyebilirsek, inanıyorum ki nice şampiyonlar yetiştirebiliriz. Bunun için gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı, gerekse de yerel yönetimler, kendileri için çok cüzi bütçeler ayırırlarsa gerisi gelir. ‘Wimbledon Şampiyonu’ bir Türk görme hayalimizin gerçek olması dileğiyle...