BİST106.8050EURO6,310,04USD5,700,01ALTIN268,610,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri‘Wimbledon Şampiyonu’ bir Türk görelim
    22.11.2019 - 07:50 |

    ‘Wimbledon Şampiyonu’ bir Türk görelim

    ‘Wimbledon Şampiyonu’ bir Türk görelim

    Çok uzun zamandır ısrarla söylediğim bir konuyu bugün ete-kemiğe büründürmek istiyorum. Nedir bu konu? Teniste başarı formülünün altyapıların oluşturulması ve gençlerin desteklenmesinden geçmesi konusu. Küçük Kulüp’ün çok kıymetli antrenörü Serkan Kurt’tan bahsedeceğim biraz...

    Top toplayıcı olarak başladı

    1990’lı yılların başında ‘Ege Tenis Eğitim Vakfı’ tarafından henüz bir ilkokul öğrencisiyken başlıyor Serkan’ın tenis macerası... Boyu uzun, fiziği spor için uygun. Okulunda bir seçme yapılıyor, ardından 3 aylık bir kursun ardından kendisiyle birlikte toplam 40 kişilik bir grubun içinde ‘Kültürpark Tenis Kulübü’ne getiriliyor. Önceleri harçlığını ‘ballboy’ olarak tenis maçlarında kaçan topları toplayarak harçlığını çıkarmaya başlıyor. Sonrasında çizgi hakemliği, varlıklı ailelerin desteği vs. derken iş gittikçe profesyonelleşmeye geliyor.

    Hocasını mağlup etti

    O günden bugüne “Kort’un Kurt’u” elinden raketi hiç bırakmıyor. İlk başta sadece bir eğlence gibi başlayan tenis, hayatını kazandığı bir işe dönüşüyor. Tenis ile ilişkisi bulunmayan ailesi de onun bu yükselişine destek veriyor elbette. Peki sonra ne mi oluyor? Kendisini henüz bir ilkokul öğrencisiyken keşfeden hocası Sebahattin Sönmez’i mağlup ediyor ve Ege Üniversitesi’nde akademik olarak da eğitimini aldıktan sonra tenis antrenörü oluyor milli raketimiz. Serkan Kurt’un bu başarısı elbette takdire şayan ve birçok genç için ilham alınacak kadar da özel...Fakat bugün sokaklarımızda henüz keşfedemediğimiz, belki de hiç keşfedemeyeceğimiz nice Serkan var. Hep diyorum ya altyapı konusunda devlet desteği şart diye.

    Önce yetenek demeliyiz

    İş yine dönüp dolaşıp oraya geliyor. Eğer biz teniste zengin sporu algısını yıkmayı başarır, “Zenginlerin de oynadığı bir spor” noktasına getirirsek, tenis için önce para değil yetenek diyebilirsek, inanıyorum ki nice şampiyonlar yetiştirebiliriz. Bunun için gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı, gerekse de yerel yönetimler, kendileri için çok cüzi bütçeler ayırırlarsa gerisi gelir. ‘Wimbledon Şampiyonu’ bir Türk görme hayalimizin gerçek olması dileğiyle...

    Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.
    daha fazla video için
    HTC Vive Cosmos denedik!HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Telegram nedir? Telegram web sürümü var mı?

    Telegram nedir? Telegram web sürümü var mı?

    KYK bursu ve kredi ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

    KYK bursu ve kredi ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

    Tekirdağ'da kaza! 1'i çocuk 5 kişi...

    Tekirdağ'da kaza! 1'i çocuk 5 kişi...

    BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

    BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

    Sıradaki Haber