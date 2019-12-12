Yabancı öğrenciler ülkelerini tanıtıyor

5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Uluslararası Misafir Öğrenciler Ülke Tanıtım Stantları’nın açılışı yapıldı. Alanı eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, öğrencilerle sohbet etti, ülkelerin müziklerini dinledi. 12 farklı ülkeden yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlik, 15 Aralık Pazar gününe kadar açık olacak.