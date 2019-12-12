BİST110.1152,03EURO6,460,15USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yabancı öğrenciler ülkelerini tanıtıyor
    ABONE OL
    13.12.2019 - 00:01 |

    Yabancı öğrenciler ülkelerini tanıtıyor

    Yabancı öğrenciler ülkelerini tanıtıyor

    5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Uluslararası Misafir Öğrenciler Ülke Tanıtım Stantları’nın açılışı yapıldı. Alanı eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, öğrencilerle sohbet etti, ülkelerin müziklerini dinledi. 12 farklı ülkeden yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlik, 15 Aralık Pazar gününe kadar açık olacak.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için
    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber