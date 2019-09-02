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    HaberlerEgeYağcıbedir Güreşleri’nde kemer Dağdeviren’in
    02.09.2019 - 02:24

    Yağcıbedir Güreşleri’nde kemer Dağdeviren’in

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali’nde, Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı.

    Yağcıbedir Güreşleri’nde kemer Dağdeviren’in

    Kocakonak panayır alanında gerçekleştirilen yağlı güreşlere 16’sı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi katıldı. Başpehlivanlık mücadelesi için Ünal Karaman ve Ertuğrul Dağdeviren kol bağladı. Yarım saat süren mücadelenin ardından başpehlivanlığı rakibini yenen Dağdeviren aldı. Dağdeviren’e, Sındırgı’nın altın kemeri, yağcıbedir halısı ve yağcıbedir motifli pehlivan kemeri verildi.

    ‘Desteğimiz sürecek’

    Balıkesir BB. Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, “Yağlı güreşler gibi örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. Bugün de o değerimizi bu güreşlerle yaşatıyoruz” dedi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, “Desteğimiz devam edecek, gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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