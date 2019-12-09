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    HaberlerEge Haberleri Yağcıbedir halısı ilgi odağı oldu...
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    09.12.2019 - 07:50 |

    Yağcıbedir halısı ilgi odağı oldu...

    13. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Dikili rüzgarı esti. İlçenin tarihsel ve kültürel dokuları başta olmak üzere birçok eserin sergilendiği stant alanına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce vatandaş akın etti.

    Yağcıbedir halısı ilgi odağı oldu...

    13. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Dikili rüzgarı esti. İlçenin tarihsel ve kültürel dokuları başta olmak üzere birçok eserin sergilendiği stant alanına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce vatandaş akın etti. Yüzyıllara meydan okuyan Yağcıbedir Köyü’ne özel el dokuma halıları da büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Dikilimizi cazibe merkezi yapmak, cennet ilçemizi tanıtmak için kollarımızı sıvadık” dedi.

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