14.11.2019 - 01:10 |
Yağmur çamur dinlemediler
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Geleceğe Nefes Ol’ sloganıyla başlatılan fidan dikim seferberliğine Bergama, Kınık ve Dikili’de katıldı.
Bergama İlçe Orman Müdürlüğü tarafından tespit edilen Kınık-Cumalı Köy orman alanında yapılan etkinliğe sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun katılım oldu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Gerçek çevreçiler yağan yağmura rağmen işte burdalar. Sözde çevreciler ise gibi burda yoklar” dedi.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.