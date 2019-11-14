Yağmur çamur dinlemediler

Bergama İlçe Orman Müdürlüğü tarafından tespit edilen Kınık-Cumalı Köy orman alanında yapılan etkinliğe sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun katılım oldu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Gerçek çevreçiler yağan yağmura rağmen işte burdalar. Sözde çevreciler ise gibi burda yoklar” dedi.