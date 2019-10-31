Yakışmadı!

İzmir’in Selçuk Belediye Başkanı CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindekilere, Cumhuriyet’in 96. kuruluş yıldönümü kutlamaları sırasında sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürülen, eski başkan Vefa Ülgür ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Olayların büyümesini, araya giren jandarma ve zabıta ekipleri önledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Selçuk ilçe merkezindeki Zafer ve 14 Mayıs mahallerinde, Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

‘Kınıyoruz’

Meşaleli yürüyüşün ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP’li belediye meclis üyeleri, partililer ve bir grup belediye çalışanı ile kırsal mahallerde düzenlenen kutlamalara geçti.

Şirince Mahallesi’ndeki kutlamalar sırasında, köylüler ile halay çeken Başkan Sengel ve beraberindekilere iddiaya göre, Selçuk Belediyesi eski Başkanı CHP’li Vefa Ülgür ve beraberindeki kişi, sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Jandarma ve zabıta ekipleri müdahale edip, olayın daha fazla büyümesini önledi. Köylüler, yaşananlara tepki gösterip Ülgür ve beraberindekilerden mahalleyi terk etmelerini istedi. Jandarma, olay sonrası Ülgür ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı. CHP Selçuk İlçe Başkanlığı, partililer ve bazı vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıya tepki gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı, “Yapılan saldırı, Filiz Başkanımızın nezdinde, onu seçen, ona görev veren Selçuk halkına da yapılmıştır” dedi. Yücel, dün Başkan Sengel’i ziyaret etti. Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, çalışanlar adına bir basın açıklaması yaptı, “Binlerce yıldır kadının önemli olduğu Selçuk’ta, her şeyden önce bir kadına, bir anneye yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz” diye konuştu. Açıklamada, belediye çalışanları ‘Kınıyoruz’ yazılı bir pankart açtı.