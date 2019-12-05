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    05.12.2019 - 07:50 | | Ayberk Gökbak Milliyet

    Yakışmadı hocam

    Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın istifasının ardından kırmızı beyazlılarda sular durulmuyor. Başbakan lakaplı kaleci Andrea Vukovic, “Geldiğiniz gün buradan en son ben gideceğim demiştiniz. Gemiyi ilk siz terk ediyorsunuz” diye sitemde bulundu

    Yakışmadı hocam

    Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da yükselen bir başarı grafiği çizen Teknik Direktör Ali Tandoğan, şehrin takıma sahip çıkmaması nedeniyle görevinden istifasının ardından kırmızı beyazlı camia isyan etti. Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da, zorlu şartlara rağmen iyi bir performans sergileyen genç teknik adamın istifasının ardından Altay ile isminin anılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Balıkesirspor’un file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Ali Tandoğan’a “Son gideceğinizi söylemiştiniz ama ilk önce siz gidiyorsunuz” diye sert bir çıkışta bulundu. Diğer yandan ise “70.000 Euro kendi cebimden verdim kulübü kurtarmak amacıyla, O parayı daha geri almadım. Ben ve takım arkadaşlarım kulüp ve şehir için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan kaçanlar da bana ‘karakter’ kelimesinin ne olduğundan bahsetmesinler” dedi.

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