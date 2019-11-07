‘Yalnız bırakmayalım’

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü tarafından her çarşamba akşamı düzenlenen Akhisarlı Bisikletçiler etkinliğinde bu hafta, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. “Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum” sloganı, maskeleri ve turuncu balonları ile bisikletçiler, Akhisar sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Mutluluk en önemli ilaçlardan biri, onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz” dedi.