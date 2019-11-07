08.11.2019 - 00:52 |
‘Yalnız bırakmayalım’
Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü tarafından her çarşamba akşamı düzenlenen Akhisarlı Bisikletçiler etkinliğinde bu hafta, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. “Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum” sloganı, maskeleri ve turuncu balonları ile bisikletçiler, Akhisar sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Mutluluk en önemli ilaçlardan biri, onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz” dedi.
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.