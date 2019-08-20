‘Yanan bölgeler ağaçlandırılacak’

Urla’nın Yağcılar ve Demircili mahallelerinde dün öğle saatlerinde çıkan ve nedeni henüz belli olmayan orman yangını sabaha karşı söndürüldü.

Sabah saatlerinde bölgeyi gezen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Bu bölgelerin tekrar yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması için çalışmalarımız olacak. Can kaybımızın olmadığını söyleyemem; ağaçlar ve ormandaki hayvanlardan kaçamayanlar maalesef canlarından oldu” dedi.

Dün öğle saatlerinde yangının başladığını öğrendiğini ve kendisinin de tüm birimlerle yangın bölgesine gittiğini belirten Başkan Oğuz, sabaha karşı alevlerin kontrol altına alınıp yangının söndürüldüğünü kaydetti. İlk andan itibaren İzmir Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte harekete geçtiklerini açıklayan Başkan Oğuz, “Çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin yanı sıra 5 yangın söndürme helikopteri de yoğun şekilde çalıştı. Arazi şartlarının çok zor olması ve rüzgârın sert esmesi, kontrolü güçleştirdi” diye konuştu.

‘Tespit yapılacak’

Yangının bazı yerlerde denize kadar indiğini vurgulayan Burak Oğuz, bu koşullarda herkesin canla başla çalıştığını söyledi, “Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması yapılacak” şeklinde konuştu.