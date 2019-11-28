Yapı Kredi’nin renkleri sergide

İzmir, Picasso sergisinden sonra şimde de Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan seçkilerle hazırlanan “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” sergisine ev sahipliği yapıyor. 19 Aralık’a kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverleri ağırlayacak olan sergide, Francesco Casanova’dan Abidin Dino’ya, Aliye Berger’den Ömer Uluç’a, İbrahim Çallı’dan Nuri İyem’e kadar dünyaca ünlü sanatçıların peyzaj, natürmort, figüratif, soyut ve istihsal resimleri sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selâhattin Giz Koleksiyonu’ndaki dönemin foto muhabirleri tarafından çekilen, içinde Mustafa Kemal Atatürk’e ait fotoğrafların da bulunduğu çok değerli kareler de aynı sergide yer alacak.