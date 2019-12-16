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    16.12.2019 - 07:50 |

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    Pasaport bölgesinde planlanan gökdelen projesinin iptali için İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer ile Konak Belediye Başkanı Batur harekete geçti

    Yapılmayacak!

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile, kamuouyunda Kadifekale başta olmak üzere kent siluetini bozacağı endişesi yaratan gökdelen projesini görüştü. İki başkan gökdelen projesi ruhsatının iptali için gerekli çalışmaları başlatma kararı aldı. Soyer, gökdelen ruhsatının hukuki zeminini oluşturan 1/1000’lik Uygulama İmar Planı’nın iptal edilmek üzere ivedilikle Konak Belediyesi Meclis gündemine alınmasını talep etti. İlgili planın iptali halinde Büyükşehir Meclisi’ni olağanüstü toplayıp kararın onanması teklifinde bulunacağını açıkladı.

    Somut adım atıldı

    İzmir’in kalbi Konak’ta yapılmak istenen gökdelene seyirci kalmayacaklarını belirten Başkan Batur, “Somut olarak adım atıyoruz. 1/5000’lik plana uyumsuz olan 1/1000’lik planın iptali için harekete geçeceğiz. Yönetmenliğin verdiği yetkiyle iki belediye ortak bir estetik kurul kuracağız. Bu kurulda iki profesör ve her iki belediyeden birer temsilci yer alacak. Bu kurul hem gökdelen hem de bundan sonra kentin estetiğini tehdit edecek her yapı için görüş verecek. Ocak ayında gökdelenin 1/1000 planını belediye meclisinde görüşeceğiz. Mecliste alacağımız kararı Büyükşehir’e yollayacağız. Oradan gelecek karara göre de Pasaport’ta yapılması planlanan projenin geleceği netleşecek. Ama bu gökdelen olmayacak” diye konuştu.

     

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