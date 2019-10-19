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    HaberlerEge Yaptın yine yaparsın
    19.10.2019 - 01:54 |

    Yaptın yine yaparsın

    Halka kategorisinde Türkiye’ye ilk altınını kazandıran milli sporcu, “Bu yıl çok iyi gitmiyordu. Ancak Almanya’da aldığım madalya motivasyonumu tekrar tavana çıkardı. Bu performansımın üzerine bir şeyler daha ekleyebilirsek, Tokyo’da da kürsüye çıkabilirim” dedi

    Yaptın yine yaparsın

    Süper Lig’de sezona kötü başladıktan sonra 5 maçtır bileği bükülmeyen, milli ara öncesi son 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Göztepe, bugün kendisi gibi son dönemin formda takımı Medipol Başakşehir’e konuk olacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma, Beinsports 2 kanalından yayınlanacak. Kaleci Beto’nun cezasının bittiği Göz Göz’de eksik futbolcu bulunmuyor. Ligde Göztepe bu sezon ilk 7 maçta 9 puan topladı. Sarı-kırmızılıların eski teknik patronlarından Okan Buruk’un çalıştırdığı Başakşehir’in ise 11 puanı bulunuyor.

    Milli ara öncesi iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Teknik Direktör Tamer Tuna, “Zorlu deplasmanlardan birine gideceğiz. Geçen sezon rakibimiz karşısında son haftalarda deplasmanda çok önemli bir galibiyet almıştık. Yine kazanıp yükselişimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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