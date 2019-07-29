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    HaberlerEgeYaratıcı teknoloji atölyesi açıldı
    29.07.2019 - 01:25

    Yaratıcı teknoloji atölyesi açıldı

    Yaratıcı teknoloji atölyesi açıldı

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sabancı Üniversitesi tarafından ‘Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’ açıldı. Ayvalık Kaymakamlığı ve belediyenin desteklediği atölyenin örnek bir model oluşturacağını söyleyen Sabahcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturduk. Küçükköy’de çocukların eğitim ve eşitlik haklarını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimize de eğitimler vererek bölge okullarının da tüm yıl Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nden faydalanmasını bekliyoruz” dedi.
    İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da atölyenin çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi. Atölye ile 6-12 yaş arası öğrencilerin geleceğe dair ufuklarını açabilmek amacıyla yaratıcılıklarının keşfedilerek ön plana çıkarılması amaçlanıyor.
    l BALIKESİR AA

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