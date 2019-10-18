'Yardım edin'

İzmir’in Konak ilçesine bağlı 8 bin nüfuslu Yenişehir Mahallesi’nin çoğunluğu Roman vatandaştan oluşan sakinleri, bölgede uyuşturucu satışı ve kullanımının çok yaygınlaştığını öne sürdü. İddiaya göre 20 liraya satılan sentetik uyuşturucu madde türü, 10 yaşındaki çocuklar tarafından bile kullanılıyor.



Krizin çok geniş kapsamlı olduğunu ifade eden İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, “Yenişehir’de dernek olarak tarama yaptık ve manzara hiç iç açıcı değil. Türkiye’de sanırım en yoğun kullanım olan bölge burası. Özellikle terk edilmiş metruk binalar kullanıcılar için biçilmiş kaftan, derhal yıkılmaları gerekiyor. Satıcılar da kurtulmak istediklerini ancak iş bulamadıkları için buna mecbur olduklarını söylüyor. Bağımlılar tedavi olmak istiyor. Emniyet üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Esas önemli olan ise bu illetten kurtulmak isteyip de kurtulamayanlara imkan oluşturulması” diye konuştu.



Konak Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Ali Yangır da, “İlçe sınırları içerisinde acilen AMATEM kurulmasını istiyoruz” dedi.









Annenin çığlığı



Yenişehir’de yaşayan, madde kullandığını ve sattığını belirten H. Ç, “Sorunu dedelerimizden beri yaşıyoruz. Gençlerimizin uyuşturucu kullanma yaşı 10’lara kadar düştü. Ben de torun yetiştiriyorum. Onlar adına endişeleniyorum. İş için kimin kapısını çaldıysak sabıkamız var diye kapılar yüzümüze kapandı” dedi. Evli ve 2 çocuk annesi E. Y, “Bu mahallede bu şekilde yaşamak istemiyoruz. Eşim ve ağabeyim uyuşturucudan cezaevinde” diye konuştu. 5 yıldır madde kullandığını, bağımlı olduğunu ve evliliğinin bu nedenle bittiğini ifade eden B. H. (26) ise, “Tedavi olmak istiyorum. İş olursa uyuşturucu madde kullanmaktan kurtulurum” ifadelerini kullandı.