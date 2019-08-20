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    HaberlerEgeYardım etmenin sevinci
    20.08.2019 - 02:40

    Yardım etmenin sevinci

    Alaçatı’da düzenlenen sörf festivalinden elde edilen fon, Urla’da kurulan Koruncukköy’de yaşayacak kız çocukları için kullanılacak

    Yardım etmenin sevinci

    İZMİR Alaçatı’da haftasonu düzenlenen 4’üncü Koruncuk Sörf Festivali, 130 sporcuyu ağırladı. Çağla Kubat Yelken Kulübü’ndeki etkinlikten elde edilen gelirle, Urla’nın Barbaros köyünde kurulan ve eğitim hayatı risk altında olan kız çocuklarına hizmet verecek Koruncukköy’e katkı sağlanacak. Festivalde herkesin gönüllü görev aldığını belirten Kubat, “Sponsorlar vakfa bağış yapıyor, biz yarışı organize edip hakemlik yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz profesyonel sporcular ve aileleri de projeye çok inandı” diye konuştu. Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli ise “45 kişilik gönüllü kadrosuyla çalıştık. Sponsorlar ve katılımcılar sayesinde kız çocuklarımızın eğitimine destek vermek için iyi bir fon elde ettik” dedi.

    Mola’dan ziyaret

    Koruncuk Vakfı’na destek için festivali ziyaret eden oyuncu Ezgi Mola da “Bu organizasyon çok kıymetli, o yüzden burada olmak benim için çok önemliydi” şeklinde konuştu. Festivalde yarışan gençler ise hiç tanımadıkları çocuklara yardım sağladıkları için çok mutlu olduğunu, yarışın bu nedenle katıldıkları diğer profesyonel yarışlardan çok daha önemli olduğunu ifade etti. 

     

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