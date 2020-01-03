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    03.01.2020 - 00:38 | | Yusuf Çınar

    Yardım için çıktılar

    İzmir Samsun Sanayici ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği’nin (İSSİYAD) sponsorluğuyla Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi (TSD) yararına düzenlenen Türk sanat müziği konseri, müzikseverleri bir araya getirdi.

    Yardım için çıktılar

    Deniz Baykal Kültür Sanat Merkezi’ndeki konserde klasik eserleri solo ve koro olarak seslendiren Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi, repertuvarıyla dinleyicileri müzik yolculuğuna çıkardı. İSSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Sümer, gecenin gelirinin TSD İzmir Şubesi’ne bağışlandığını belirtti.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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