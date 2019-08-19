İşitme engelli bir anne-babanın kızı olarak dünyaya gelen ve küçük yaşlarda öğrendiği işaret dilini mesleği haline getiren Deren Elmalı Kaya, dört aydır Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapıyor. Halkla ilişkiler biriminde çalışan Kaya, ilçede yaşayan işitme ve konuşma engelli vatandaşın sesi olup hızlı şekilde hizmet almalarını sağlıyor.

Başkana teşekkür

Özverili çalışması ve güler yüzüyle kısa zamanda engelli bireylerin sevgisini kazanan ve yardım meleği olarak anılan Kaya, küçük yaşlarından itibaren sadece ailesine değil, ihtiyacı olan tüm engellilere işaret dilini kullanarak yardım etmeye çalıştığını belirtti. Sessiz dünyanın içinde büyüdü için sıkıntılarını çok iyi anladığını ve profesyonel olarak 10 yıldır işaret dili tercümanlığı yaptığını söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

“İşitme engellilerin karate, judo taekwondo ile kadın hentbol milli takımlarının tercümanlığını yapıyorum. Dört aydır da Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sadece belediyedeki işleri değil, tüm sıkıntıları için işitme engellilerimize hizmet vermeye çalışıyorum. Kendi cep telefonumdan dahi gece gündüz herkese yardımcı olmaya gayret ediyorum. Bu ihtiyacı gören ve gereğini yapan Başkan Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum ve örnek olmasını diliyorum.”