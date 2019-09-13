Yardım melekleri

İzmir’de yaşayan Ömür Aslan, Dilek Çoban ve Nimet Altaş’ın kurdukları ‘Bir İyilik Bir Gülümseme’ sayfası, öğrencilere yardım eli uzatmaya devam ediyor.İzmir’de Ömür Aslan (42), Dilek Çoban (45) ve Nimet Altaş’ın (45) sosyal medya üzerinden kurdukları ‘Bir İyilik Bir Gülümseme’ sayfası birçok çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bayram ve özel günlerde gönderdikleri hediyelerle hem İzmir hem de ülke genelindeki minik yürekleri sevindiren hayırseverler, 50 öğrencinin tepeden tırnağa tüm eksiklerini tamamladı. İzmir’in Çamdibi, Altındağ gibi farklı semtlerindeki öğrencilere ulaştıklarını anlatan Ömür Aslan, şunları söyledi:

Destek çağrısı yaptı

“Bu dönem 50 çocuğa hem giyim hem de kırtasiye yardımı yaptık. Bizden destek bekleyen öğrencilerin listesi hazırdı. Sadece İzmir’de değil, Konya’da dahi malzeme gönderdiğimiz öğrencilerimiz var.” İhtiyaç listesini sosyal medya sayfasında yayınladıktan sonra kısa sürede yardımların gelmeye başladığını anlatan Aslan, “Yardım etmek isteyenler aldıkları malzemeleri bize kargo yoluyla iletti. Maddi bağış asla kabul etmiyoruz. Bize destek olmak isteyenler çanta, defter, kalem ve farklı kırtasiye malzemeleriyle birlikte kıyafet yardımında bulundu. Eksikleri sosyal medya sayfamızdan duyurduk. Ama daha fazla çocuğa ulaşabilmek için tüm duyarlı vatandaşların desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.