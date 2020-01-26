Yardımsever Antalyalılara teşekkür

Dernek Başkanı Prof. Dr. İsa Durmaz’ın ev sahipliği yaptığı iş, sanat ve tıp camiasından Antalyalılar’ın katıldığı gecede, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Durmaz, “Antalyalı öğrencilere ve kentimize desteğimizin yanısıra iş ve sosyal yaşamımızı sürdürdüğümüz İzmirimiz için de her konuda katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çeşme Otobanı üzerindeki bir yangın alanını ağaçlandırarak Antalyalılar Hatıra Ormanı kurduk” ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Antalyalılar Derneği bu yıl ayrıca, milletvekili İbrahim Aydın’ın da desteğiyle Akseki Devlet Hastanesi’nin eksiklerinin giderilmesinde önemli adımlar atarak hastanenin nitelikli sağlık hizmeti verecek düzeye ulaşmasını sağladı.