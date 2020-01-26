26.01.2020 - 00:01 |
Yardımsever Antalyalılara teşekkür
Ege Bölgesi Antalyalılar Derneği, öğrencilere burs sağlayan 16 Antalyalıyı plaketle onurlandırdı.
Dernek Başkanı Prof. Dr. İsa Durmaz’ın ev sahipliği yaptığı iş, sanat ve tıp camiasından Antalyalılar’ın katıldığı gecede, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Durmaz, “Antalyalı öğrencilere ve kentimize desteğimizin yanısıra iş ve sosyal yaşamımızı sürdürdüğümüz İzmirimiz için de her konuda katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çeşme Otobanı üzerindeki bir yangın alanını ağaçlandırarak Antalyalılar Hatıra Ormanı kurduk” ifadelerini kullandı.
Ege Bölgesi Antalyalılar Derneği bu yıl ayrıca, milletvekili İbrahim Aydın’ın da desteğiyle Akseki Devlet Hastanesi’nin eksiklerinin giderilmesinde önemli adımlar atarak hastanenin nitelikli sağlık hizmeti verecek düzeye ulaşmasını sağladı.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.