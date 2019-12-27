Genç Gazeteciler Platformu’nun, Gaziemir Belediyesi basın çalışanlarının uğradığı saldırıyla ilgili yaptığı basın açıklamasına katılan Başkan Halil Arda, “Biz büyük bir aileyiz. Ailemizin üyeleri Emre ve Gürkan’a yapılan saldırının hesabını yargı önünde soracağız” dedi. Asıl hedefin kendisi olduğunu belirten Arda, “Her zaman çalışanın yanında olacağım. Hiç kimse sahipsiz değil, Emre ve Gürkan benim korumam altında. MOBESE kayıtlarını bekliyoruz. Savcılığa gerekli suç duyurularını yaparak arkadaşlarımızın hakkını savunacağız” dedi.