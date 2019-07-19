Volkan Konak, AVM Amfi Tiyatro’da Kuşadalılarla buluştu. Belediye Başkanı Ömer Günel’in plaket verdiği Konak, “Ben de yarı Adalı sayılırım. Burada çok güzel anılarım oldu. Ömer Başkanımla da çok eskiden beri tanışırız. Böyle bir başkanın Kuşadası için büyük şans olduğuna inanıyorum” dedi.