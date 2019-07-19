19.07.2019 - 07:50
‘Yarı Adalı sayılırım’
Volkan Konak, AVM Amfi Tiyatro’da Kuşadalılarla buluştu. Belediye Başkanı Ömer Günel’in plaket verdiği Konak, “Ben de yarı Adalı sayılırım. Burada çok güzel anılarım oldu. Ömer Başkanımla da çok eskiden beri tanışırız. Böyle bir başkanın Kuşadası için büyük şans olduğuna inanıyorum” dedi.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.