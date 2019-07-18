18.07.2019 - 07:50| İZMİR AA
Yarım saatte ye çeyrek altını kap
İzmir’in Çiğli ilçesinde pizza salonu işleten Volkan Kantarcı, hazırladığı 60 santimetre çapındaki pizza, litrelik içecek ve 350 gram patates kızartmasından oluşan menüyü 30 dakikada bitiren müşterilerinden hesap almıyor, çeyrek altın hediye ediyor.
İzmir’in Çiğli ilçesinde pizza salonu işleten Volkan Kantarcı, hazırladığı 60 santimetre çapındaki pizza, litrelik içecek ve 350 gram patates kızartmasından oluşan menüyü 30 dakikada bitiren müşterilerinden hesap almıyor, çeyrek altın hediye ediyor. Kaybedenler ise 100 liralık hesabı ödüyor. Yarışmanın yaklaşık altı aydır sürdüğünü belirten Kantarcı, “Bine yakın kişi katıldı ve şu ana kadar 6 arkadaşımız başarılı oldu” dedi. Mönüyü bitirmeye çalışanlarsa kazanamadıklarını ama çok eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.
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