Yarının ümitleri için koştular

İzmir Atatürk Lisesi (İAL) mezunları, bu yıl 41. kez düzenlenen İstanbul Maratonu’na katıldı, ‘Yarının Ümitleri İçin Koşuyoruz’ sloganıyla hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında gereksinimi olan öğrenciler için burs topladı.

İAL Mezunlar Derneği’nin öncülüğünde yaşama geçirilen kampanyada, 100’den fazla gönüllü koşucu, lisede öğrenim gören ya da okuldan mezun olup yükseköğrenimini sürdüren öğrenciler ve onların bilim, sanat, spor ve teknoloji alanlarında hazırladığı projeler için bağış topladı.

İmamoğlu marş söyledi

Valilikten alınan özel izin kapsamında ‘İyilik Peşinde Koş’ ve ‘Adım Adım’ platformlarıyla işbirliği yapılarak şekillendirilen kampanya için tahsis edilen araçlarla İstanbul’a giden mezunlar, burada yaşayan mezun ve gönüllülerle koşu öncesi dayanışma yemeğinde buluştu.

Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, Mezunlar Derneği Başkanı Murat Saraç, Okul Aile Birliği Başkanı Leyla Erdem ile Eğitim Vakfı’nı temsilen Sayman Koral Kıvrak’ın konuşma yaptığı gece, coşkuyla söylenen okul marşıyla sona erdi. Üzerinde adı yazılı olan formayla poz veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, okul marşını söyleyen mezunlara eşlik etti; grubu, armasında Atatürk yazan formayı öperek selamladı.

Mezunlar Derneği Başkanı Murat Saraç, “Bu sosyal sorumluluk projemizle, ülkemizin geleceğine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacak fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür gençleri topluma kazandırmak istiyoruz, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

‘Daha fazlası mümkün’

MEZUNLAR Derneği, şu ana kadar 100’ün üzerinde öğrenciye kaynak sağladı. Geçen yıl, kişisel gayretlerle 15 civarında öğrenciye destek olduklarını belirten Dernek Başkanı Murat Saraç, “Bu anlamda, çatısı altında buluştuğumuz ‘İyilik Peşinde Koş’ ve ‘Adım Adım’ platformlarına müteşekkiriz. Yönlendirmeleri sayesinde çok doğru yöntemlerle, daha fazla sayıda bağışçıya ulaşarak daha fazla öğrencinin yolunu aydınlattık” diye konuştu.

Tüm gönüllülere ve bağışçılara şükranlarını sunduklarını kaydeden Saraç, “Kampanyamız ve bağışlar sürüyor. ‘Yarının Ümitleri’ için daha fazlasını yapmak mümkün, mezunlarımızı ve vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

18 Kasım’a kadar bağış yapabilirsiniz

18 Kasım’a kadar sürecek olan kampanya için bit.ly/ialkosu ya da www.ialmezun.org.tr adreslerinden bağış yapılabiliyor. Havale, EFT ve kredi kartıyla yapılacak olan bağışlar, Valilik tarafından denetlenen özel bir hesap üzerinden doğrudan gereksinimi olan öğrencilere aktarılacak.