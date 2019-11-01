01.11.2019 - 01:00 |
Yarının ümitleri için koşuyorlar
İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği üyeleri ve okul yönetimi, 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu’na katılacak.
Dernek Başkanı Murat Saraç, “Lisemizde okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler ve yüksek öğrenimine devam eden mezunlarımıza eğitim bursu vermek ve bilim, sanat, spor, bilişim, teknoloji, kültürel değişim projelerine destek olmak için iyilik peşinde koşuyoruz, duyarlı halkımızın desteklerini bekliyoruz” dedi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.