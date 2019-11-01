Yarının ümitleri için koşuyorlar

Dernek Başkanı Murat Saraç, “Lisemizde okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler ve yüksek öğrenimine devam eden mezunlarımıza eğitim bursu vermek ve bilim, sanat, spor, bilişim, teknoloji, kültürel değişim projelerine destek olmak için iyilik peşinde koşuyoruz, duyarlı halkımızın desteklerini bekliyoruz” dedi.