‘Yarınlarımız güçlenecek’

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Toplumların uygarlık yolunda gösterdiği ilerlemede en büyük pay sahibinin kadınlar olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Kadınlar güçlendikçe ülkemizin yarınları da güçlenecektir” dedi.