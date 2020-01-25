25.01.2020 - 03:48 |
Yarıyıl tatili hem renkli hem eğlenceli
Konak Belediyesi yarıyıl tatili boyunca çocuklar için birbirinden keyifli programlar hazırladı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz katılabileceği tiyatro, yazarla buluşma ve çömlek yapımı, film yapımı gibi çeşitli atölyeler düzenlendi.
Minikler bazı atölye çalışmalarına anne ve babasıyla katıldı. Konak Belediyesi tiyatrosever minikleri de unutmadı. Bugün ‘Alay Etme Lütfen’ oyunu Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, ‘Yetenekli Çocuklar’ oyunu da yarın Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesi’nde perdelerini açacak. 8-11 yaş arası çocuklar, 28 Ocak’ta Karikatür Müzesi’nde Neşeli Hareketler etkinliğinde stop motion atölyesiyle sinema film tekniğini öğrenecek. 29 Ocak’ya minikler Yazarla Okuma Saati’nde Handan Gökçek ile, 31 Ocak’ta da yazar Özlem Tezcan Dertsiz ile Göztepe Kent Kitaplığı’nda buluşacak. Minik eller, 31 Ocak’ta ise çömlek yapımını öğrenecek.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.