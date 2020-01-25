Yarıyıl tatili hem renkli hem eğlenceli

Minikler bazı atölye çalışmalarına anne ve babasıyla katıldı. Konak Belediyesi tiyatrosever minikleri de unutmadı. Bugün ‘Alay Etme Lütfen’ oyunu Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, ‘Yetenekli Çocuklar’ oyunu da yarın Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesi’nde perdelerini açacak. 8-11 yaş arası çocuklar, 28 Ocak’ta Karikatür Müzesi’nde Neşeli Hareketler etkinliğinde stop motion atölyesiyle sinema film tekniğini öğrenecek. 29 Ocak’ya minikler Yazarla Okuma Saati’nde Handan Gökçek ile, 31 Ocak’ta da yazar Özlem Tezcan Dertsiz ile Göztepe Kent Kitaplığı’nda buluşacak. Minik eller, 31 Ocak’ta ise çömlek yapımını öğrenecek.