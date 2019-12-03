Yaşam Köyü’nde sona yaklaşılıyor

Fidanların ilk can suyunu engelli bireylerle birlikte Başkan Abdül Batur verdi.

Pozitif ayrımcılık

Engelli dostu belediye olarak, her zaman onların yanlarında olacağını belirten Batur, göreve geldiği ilk andan itibaren Engelsiz Yaşam Köyü projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını, sona doğru gelindiğini ve köyün çok yakında hayata geçeceğini söyledi, “Özellikle zihinsel engelli çocukların ve gençlerin eğitimi ile yetişkinlerin hayata entegre olmaları büyük sorundu. Bu projeyle yeni bir engelsiz yaşam modelinin de imzasını attık” dedi.