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    HaberlerEge Haberleri Yaşam Köyü’nde sona yaklaşılıyor
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    04.12.2019 - 00:00 |

    Yaşam Köyü’nde sona yaklaşılıyor

    Konak Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ‘Engelsiz Yaşamlara Kök Salıyoruz’ sloganıyla Halkapınar Mahallesi’nde 43 Erguvan ağacı fidanı dikti.

    Yaşam Köyü’nde sona yaklaşılıyor

    Fidanların ilk can suyunu engelli bireylerle birlikte Başkan Abdül Batur verdi.

    Pozitif ayrımcılık

    Engelli dostu belediye olarak, her zaman onların yanlarında olacağını belirten Batur, göreve geldiği ilk andan itibaren Engelsiz Yaşam Köyü projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını, sona doğru gelindiğini ve köyün çok yakında hayata geçeceğini söyledi, “Özellikle zihinsel engelli çocukların ve gençlerin eğitimi ile yetişkinlerin hayata entegre olmaları büyük sorundu. Bu projeyle yeni bir engelsiz yaşam modelinin de imzasını attık” dedi.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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    4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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