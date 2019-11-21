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    HaberlerEge HaberleriYaşam mücadelesini kaybetti
    21.11.2019 - 02:22 |

    Yaşam mücadelesini kaybetti

    İzmir’in Bornova ilçesinde, beyin sapında kötü huylu tümör tespit edilen Cansu Özdemir (20), yaklaşık 3 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirdi.

    Yaşam mücadelesini kaybetti

    Son üç yılını hastanelerde geçiren Cansu, pazartesi günü yoğun kusma şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Cansu, önceki gün sabah 04.00 sıralarında yaşam mücadelesini kaybetti. Cansu Özdemir için, Bornova’daki Hüseyin İsabey Camii’nde, ikindi ezanını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
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