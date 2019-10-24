Yaşama tutundu

‘Yapamayız’ dediler



Bu hastalık nedeniyle ağabeyi, amcası ve babasını kaybettiğini belirten Demirci, “Böbreklerimdeki kanama giderek arttı ve hayatımı tehdit etmeye başladı. Doktorlar bu ameliyatın çok riskli olduğunu, yapamayacaklarını söyledi. Sonunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna’ya ulaştık. Dr. Burak Bey’in yaptığı beş saatlik operasyonun ardından sağlığıma kavuştum” diye konuştu.