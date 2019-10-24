24.10.2019 - 02:26 |
Yaşama tutundu
Polikistik böbrek hastalığı nedeniyle iki böbreği toplam 8 kiloya ulaşan ve ameliyat olması büyük risk taşıyan 50 yaşındaki Kamil Demirci, robotik ve laparoskopik cerrahi konusunda tanınan Prof. Dr. Burak Turna’nın gerçekleştirdiği zor bir operasyonla tekrar eski sağlığına kavuştu.
‘Yapamayız’ dediler
Bu hastalık nedeniyle ağabeyi, amcası ve babasını kaybettiğini belirten Demirci, “Böbreklerimdeki kanama giderek arttı ve hayatımı tehdit etmeye başladı. Doktorlar bu ameliyatın çok riskli olduğunu, yapamayacaklarını söyledi. Sonunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna’ya ulaştık. Dr. Burak Bey’in yaptığı beş saatlik operasyonun ardından sağlığıma kavuştum” diye konuştu.
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