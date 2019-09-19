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    HaberlerEgeYaşar, 18. yıla merhaba dedi
    19.09.2019 - 07:50 |

    Yaşar, 18. yıla merhaba dedi

    Yaşar Üniversitesi’nde 2019-2020 akademik yılı Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törenle başladı.

    Yaşar, 18. yıla merhaba dedi

    2001 yılında kurulan üniversitenin 18. akademik yılının açılışında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Çok çalışarak, birbirimize ve öğrencilerimize inanarak, Yaşar Üniversitesi’ni daha yukarılara taşıyacağız” dedi. Üniversitenin yakın gelecekteki yeni projesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nden de söz eden Yiğitbaşı, “Sürdürülebilir tarım politikalarında üzerimize düşen görevi yapmak için fakülteyi en kısa zamanda eğitim hayatına kazandıracağız. Geçtiğimiz akademik yıl hayata geçirdiğimiz, ‘Selçuk Yaşar Ödülü’ ile de toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını daha da bilinir kılmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Üniversite-sanayi işbirliğini önemsediklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de, “Yaşar Topluluğu’nun şirketleri ile ortak olarak birçok üniversite-sanayi işbirliği projesini hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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