Yaşar koleksiyonu beğeniye sunuldu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Altın Yunus Çeşme işbirliğinde düzenlediği Altın Yunus Sanat Atölyeleri ile Çeşme’nin kültür-sanat yaşamına renk katmaya devam ediyor. Aralarında Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Cavit Atmaca, Ferruh Başağa, Cuma Ocaklı ve Gencay Kasapçı gibi birbirinden değerli Türk ressamlarının eserlerinin yer aldığı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı özel koleksiyonu, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Toplam 35 eserin beğeniye sunulduğu sergi, 15 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak. Sanatseverler sergileri gezerken Altın Yunus Sanat Atölyeleri’nde çalışan sanatçıları atölyelerinde ziyaret etme fırsatı da bulacak.