Yaşar’a Tarım Bilimleri Fakültesi

Yaşar Üniversitesi, tercih döneminde adaylara yeni programlarını tanıttı. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Hukuk, Mimarlık, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu’nun eğitim verdiği ek kampüs alanını eğitim hayatına kazandırdıklarını belirtti, “Öğrencilerimiz eğitim hayatlarını son teknolojik imkanlarla donatılmış, 90 bin metrekare alana sahip bir yerleşkede geçiriyor. Büyük yatırım projelerinin yanı sıra, pek çok başarıyı da akademisyenlerimiz, idari kadrolarımız ve öğrencilerimizin üstün gayretleriyle elde ettik” dedi.

Öğrencilere öneriler

Yiğitbaşı, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulması için YÖK’e başvuru yaptıklarını açıkladı. Akademik personelin ve öğrencilerin uluslararası alanda başarılar elde ettiğini vurgulayan Yiğitbaşı, Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon konularına çok önem verdiklerini ifade etti. 18- 29 Temmuz günleri arasında tercih döneminin başladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Dinçer, üniversitenin kuruluşundan bu yana mezun sayısının yaklaşık 12 bine ulaştığını söyledi. Üniversite okumak için İzmir’in Türkiye’de en önemli şehirlerinden biri olduğunu anlatan Prof. Dr. Dinçer, “Hangi programı seçerseniz seçin müfredata dikkat edin. Akademisyenlerin yeterliliği çok önemli. Çağdaş ve teknolojik altyapıların iyi olması lazım” dedi. Prof. Dr. Dinçer, bu yıl iş sağlığı ve güvenliği programını başlatacaklarını dile getirdi. - NEVRA UÇKAÇ DHA