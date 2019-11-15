Yaşar’dan dev yatırım

Bu yatırım aynı zamanda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk peynir işleme fabrikası olma özelliğini taşıyor. HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Birleşik Arap Emirlikleri Gıda Güvenliği Bakanı H.E. Mariam Bint Mohammed Almheiri, Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, Khalifa Sanayi Bölgesi (KIZAD) CEO’su Samir Chaturvedi, Abu Dabi protokolü, Yaşar Topluluğu çalışanları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bayileri ile tedarikçileri katıldı. Feyhan Yaşar, “Yaşar Topluluğu’nun gıda alanında yurt dışındaki ilk üretim yatırımı olan, sürdürülebilir kalkınmayı, sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasını destekleyen fabrikamızı ekonomiye kazandırmaktan dolayı gururluyuz” dedi.