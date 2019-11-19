Yaşar’ın gururları

Öğrenci projeleri başarı ödülleri kategorisinde de, Yaşar Üniversitesi öğrencileri 6 ödül birden kazanarak en fazla ödül kazanan okul oldu. Altıntaş, ‘GMK’nın 40. yılı’ isimli afişi ile tipografi ve afiş kategorilerinde birer başarı ödülü, ayrıca Bikem Özunsay Vakfı Afiş Özel Ödülü, ‘F projesi’ afişi ile tipografi kategorisi başarı ödülü, Amerikan Hastanesi Operation Room’da açılan Etem Şahin sergisi için tasarladığı ‘Yokgün/Noday’ isimli kitap tasarımı ile de kitap tasarımı kategorisi başarı ödülü olmak üzere 5 ödül birden kazandı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ile İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri de afiş tasarımlarıyla ‘Öğrenci Projeleri Başarı Ödülleri’ kategorisinde 6 ödül birden kazandı. Yaşar, öğrencilerinin kazandığı 6 ödül ile bu dalda en fazla ödül kazanan üniversite oldu.