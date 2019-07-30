Yaşar’ın gururu

YAŞAR Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Mustafa Gülderen, Avrupa Birliği’nin (AB) en prestijli bursları arasında gösterilen Jean Monnet Bursu kapsamında İngiltere’nin Queen Mary Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alma hakkı kazandı. Gülderen, burs çerçevesinde, ‘Avrupa’da yükselen aşırı sağ ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine etkisi’ üzerine tez çalışmasını yürütecek.

Program kapsamında 2019-2020 akademik yılında 180 kişinin desteklendiğini ifade eden Gülderen, bu bursu kazanan az sayıdaki kişinin arasında yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gülderen, hedefinin diplomat olmak ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmek olduğunu vurguladı. Burs programı çerçevesinde tüm okul ücretinin ve yaşam masraflarının karşılanacağını da belirtti.