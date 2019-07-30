BİST103.3730,52EURO6,270,10USD5,620,14ALTIN257,67-0,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeYaşar’ın gururu
    30.07.2019 - 01:15

    Yaşar’ın gururu

    Yaşar’ın gururu

    YAŞAR Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Mustafa Gülderen, Avrupa Birliği’nin (AB) en prestijli bursları arasında gösterilen Jean Monnet Bursu kapsamında İngiltere’nin Queen Mary Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alma hakkı kazandı. Gülderen, burs çerçevesinde, ‘Avrupa’da yükselen aşırı sağ ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine etkisi’ üzerine tez çalışmasını yürütecek.

    Program kapsamında 2019-2020 akademik yılında 180 kişinin desteklendiğini ifade eden Gülderen, bu bursu kazanan az sayıdaki kişinin arasında yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gülderen, hedefinin diplomat olmak ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmek olduğunu vurguladı. Burs programı çerçevesinde tüm okul ücretinin ve yaşam masraflarının karşılanacağını da belirtti.

    Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.
    daha fazla video için
    Bingöl'de trafik kazasıBingöl'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Sıradaki Haber