Yaşarlı gençlere 11 ödül birden

Projeler özgünlük, yapı, sunum ve tasarım süreci olarak belirlenen dört temel kritere dayanarak değerlendirildi. İkinci sınıf proje stüdyosu kategorisinde Bartu Mısırlı bir üçüncülük ve mansiyon, Ayşenur Allı mansiyon alırken, Furkan Biçeroğlu ile Ece Kişioğlu da ön elemeyi geçti, ilk 13’e girdi. Üçüncü sınıf kategorisinde de İpek Kocaakü, ilk 12’ye girdi. Dördüncü sınıf kategorisinde, Afra Keleş üçüncülük ödülü alırken Nilay Altınay ve Dilan Yanar da ilk 12’ye girmeyi başardı. Mobilya kategorisinde de Selin Sukar-Selin Ergenç, Ceren Taşkın-Mine Erişen ön elemeyi geçen iki ekip oldu.