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    HaberlerEgeYaşasın Cumhuriyet
    01.11.2019 - 01:04 |

    Yaşasın Cumhuriyet

    Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ile kutladı.

    Yaşasın Cumhuriyet

    İzmir Arena’da gerçekleştirilen kutlamada Orkestra Soundcheck sahne aldı, vals ve zeybek gösterisi büyük ilgi gördü. Gecede konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, “Her zaman el ele, kol kola, omuz omuza ve hep birlikte Cumhuriyet’in kutlanmasını arzu ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Atatürk” diye konuştu.

    Yaşasın Cumhuriyet

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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