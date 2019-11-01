İzmir Arena’da gerçekleştirilen kutlamada Orkestra Soundcheck sahne aldı, vals ve zeybek gösterisi büyük ilgi gördü. Gecede konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, “Her zaman el ele, kol kola, omuz omuza ve hep birlikte Cumhuriyet’in kutlanmasını arzu ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Atatürk” diye konuştu.