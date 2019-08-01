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    HaberlerEge‘Yaşayan köy Ildır’
    01.08.2019 - 01:13

    ‘Yaşayan köy Ildır’

    ‘Yaşayan köy Ildır’

    Çeşme Belediye Başkanı Oran Erythrai Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarını inceledi.

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 12 İyon şehrinden biri olan Erythrai’deki kazıları yerinde inceledi; antik kentin tarihi önemi, daha önce yapılan kazı çalışmaları ve sonuçları hakkında bilgi aldı. Çeşme’nin turizmle birlikte, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarılarak anılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Oran, “Ildır tarihi ve kültürüyle çok özel bir bölgemiz. Bu coğrafyada yaşamış ve halen yaşayan insanlar, yarattıkları kültürel değerler ve geride bıraktıkları eserler bizim için çok önemli. Erythrai’yi köylüsüyle birlikte yaşatmak istiyoruz. Üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın da rol alacağı ‘kültürel turizm modeli’ yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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