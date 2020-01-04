Yaser Doğan güven tazeledi

Kuşadası’nın spor alanında en köklü kulüplerinden olan Kuşadası Gençlik Spor’un yeni yönetimi yapılan olağan genel kurul toplantısıyla belirlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de katıldığı genel kurul toplantısında, Yaser Doğan yeniden Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanı seçildi.

İLK HEDEF 3. LİG

Aydın Süper Amatör Ligde mücadele veren Kuşadası Gençlik Spor’un Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel “Yeni yönetim heyecanlı, dinamik bir yönetim. Hepiniz saygı duyduğum, sevdiğim insanlarısınız. Öncelikli hedefiniz futbol takımınızın alt yapısına önem vermek olmalı. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz büyük takımlarda oynamalı. Ayrıca 3. Lig hedefinizi başarmak için çalışmalısınız. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak bu yolda sizin yanınızda olacağız” dedi.