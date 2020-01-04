BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yaser Doğan güven tazeledi
    ABONE OL
    04.01.2020 - 00:00 |

    Yaser Doğan güven tazeledi

    Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nün Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurul seçimlerinde mevcut başkan Yaser Doğan güven tazeledi.

    Yaser Doğan güven tazeledi

    Kuşadası’nın spor alanında en köklü kulüplerinden olan Kuşadası Gençlik Spor’un yeni yönetimi yapılan olağan genel kurul toplantısıyla belirlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de katıldığı genel kurul toplantısında, Yaser Doğan yeniden Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanı seçildi.

    İLK HEDEF 3. LİG

    Aydın Süper Amatör Ligde mücadele veren Kuşadası Gençlik Spor’un Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel “Yeni yönetim heyecanlı, dinamik bir yönetim. Hepiniz saygı duyduğum, sevdiğim insanlarısınız. Öncelikli hedefiniz futbol takımınızın alt yapısına önem vermek olmalı. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz büyük takımlarda oynamalı. Ayrıca 3. Lig hedefinizi başarmak için çalışmalısınız. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak bu yolda sizin yanınızda olacağız” dedi.

     

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için
    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber