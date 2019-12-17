17.12.2019 - 00:00 |
Yatağanlı okçular rüzgâr gibi esti
Muğla Yatağan’ın kırsal Bencik Mahallesi’nde 2011 yılında atıl durumdaki tütün deposunda kurulduktan sonra belediyenin aynı yerde açtığı okçuluk tesisinde çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı, Samsun’daki şampiyonadan 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü.
Hazal Burun, Sevda Yaka ve Songül Lök’den oluşan kadroyla Makaralı Yay Genç Bayanlar kategorisinde birinciliği elde eden takım, 2019 yılında katıldığı tüm yarışmalarda kürsüye çıkma başarısı göstermiş oldu.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.