BİST111.126 0,59EURO6,520,05USD5,850,05ALTIN277,650,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yatağanlı okçular rüzgâr gibi esti
    ABONE OL
    17.12.2019 - 00:00 |

    Yatağanlı okçular rüzgâr gibi esti

    Muğla Yatağan’ın kırsal Bencik Mahallesi’nde 2011 yılında atıl durumdaki tütün deposunda kurulduktan sonra belediyenin aynı yerde açtığı okçuluk tesisinde çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı, Samsun’daki şampiyonadan 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü.

    Yatağanlı okçular rüzgâr gibi esti

    Hazal Burun, Sevda Yaka ve Songül Lök’den oluşan kadroyla Makaralı Yay Genç Bayanlar kategorisinde birinciliği elde eden takım, 2019 yılında katıldığı tüm yarışmalarda kürsüye çıkma başarısı göstermiş oldu.

    CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
    daha fazla video için
    Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber