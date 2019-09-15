Yatırım ve dışsatım artacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 19,75’ten yüzde 16,50’ye çekmesini değerlendiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ekonomiyi destekleyen her kararın arkasında olduklarını belirtti.



Aslan, “Bundan sonra bankacılık sektörünün de hızla kredi faizlerini aşağı çekeceklerini umut ediyoruz, bu da iş insanlarımızın kredi kullanımında kolaylığa yol açacaktır. Kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalarda iyileşme sürecine büyük etki gösterecektir. Yüksek faizler sebebiyle ötelenen yeni yatırımlar ivme kazanacaktır” dedi. Eskinazi de, “Karar, İhracat Ana Planı’nda belirlenen hedeflere daha çabuk ulaşmamıza katkı sağlayacak. Kur istikrarı da sağlanırsa ihracatın büyümeye katkısı artar. Bir yıllık süreçte de faizlerin yüzde 10 bandına gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.