‘Yatırım yapılsın katkımız artsın’

Saruhanlı’nın Manisa’da üçüncü merkez ilçe olmasını istediklerini belirten Başkan Bilgin, “İlçemiz Türkiye’deki kuru üzüm bağlarının yüzde 10’una sahip ve dünya kuru üzüm üretiminin yüzde 6’sını, ülke ihtiyacının da yüzde 15’ini karşılıyor. Bu nedenle yatırım bekliyoruz. Çünkü otobana ve limanlara çok yakınız, demiryolu var. Saruhanlı’nın Manisa ile entegre olmasını istiyoruz” diye konuştu. Başkan Bilgin, Develi Mahallesi’nde gıda ve tarım aletleri üzerine sanayi sitesi kurulmasına yönelik çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirtti.