‘Yatırımın tam zamanı’

Faiz oranlarının düşmesiyle yatırımın hareketlenmesini beklediklerini vurgulayan OSB başkanları, “Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor” dedi.

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi ve FED’in faiz indirimi, yatırımcıları hareketlendirdi. İzmir’in önde gelen OSB başkanları, yatırımcılara seslendi, “Fırsatı değerlendirmeliyiz” çağrısında bulundu. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Ülkemizin en temel ihtiyacı olan üretim, hatta katma değerli üretim için yatırım planlarını dondurmuş, planı olup da adım atmaktan çekinen tüm yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye, başta Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olan KOSBİ’de yatırıma çağırıyorum” dedi. Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren de, “Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası düşen kredi faizleri, doların 6 lira bandının altındaki dengeli seyri, enflasyonun görece düşüşüyle yatırımcı için en uygun zamanın şartlarını oluşturmuş bulunuyor. Ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen herkesi bölgemize bekliyoruz” diye konuştu.

Modern altyapı

Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler de, “Sıkıntılı bir süreçten sonra ülkemizin potansiyelinde olan yüksek büyüme oranlarına yeniden ulaşmak için yapılması gereken, Endüstri 4.0 anlayışıyla, katma değerli üretim hedefli, modern tesis ve üretim yatırımlarına hız vermektir. Bu sebeple tüm yatırımcıları altyapısı tamamlanmış, modern bir anlayışla dizayn edilmiş TOSBİ’ye davet ediyoruz” vurgusunu yaptı.