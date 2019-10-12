12.10.2019 - 00:42 |
Yatlara en özel yarış bayrakları
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’nın özel öğrencileri, uluslararası deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup’ta yarışan yatlarda dalgalanacak bayrakları elleriyle hazırladı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen bayrak boyama etkinliğine Turgutreis Uğur Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri, velileri, öğretmenleri, gönülleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve The Bodrum Cup Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeleri katıldı. Boyanan rengârenk bayraklar, yatlara bir not ile birlikte armağan edildi.
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.