Yatlara en özel yarış bayrakları

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’nın özel öğrencileri, uluslararası deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup’ta yarışan yatlarda dalgalanacak bayrakları elleriyle hazırladı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen bayrak boyama etkinliğine Turgutreis Uğur Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri, velileri, öğretmenleri, gönülleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve The Bodrum Cup Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeleri katıldı. Boyanan rengârenk bayraklar, yatlara bir not ile birlikte armağan edildi.