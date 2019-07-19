19.07.2019 - 07:50
Yavru köpek, 5 metre derinlikten kurtarıldı
Çiğli Ege Sanayi Sitesi Bölgesi’nde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeğin yardımına belediye koştu. 5 saat süren yoğun çalışmanın ardından yavru kurtarıldı. Yavruya, yaşamını sahipsiz can dostlara adayan, geçen yıl yaşamını yitiren Nebiha Deprem’in adı verildi.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.